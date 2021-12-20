Шотландія посмертно реабілітує 4 тисячі жінок, яких засудили за чаклунство 300 років тому

20.12.2021

У Шотландії уряд країни підтримав законопроект про реабілітацію страчених за чаклунство жінок в період з 1563 по 1736 рік.

Внесений законопроект передбачає офіційні вибачення від уряду і встановлення пам’ятника жертвам процесів про відьомство, пише видання The Sunday Times.

Ініціатором документа стала королівський адвокат і керівник групи «відьми Шотландії» Клер Мітчелл.

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Процес помилування торкнеться декількох тисяч жінок, повідношення до яких діяв тоді «Закон про чаклунство», згідно якого людей спалювали живцем за звинуваченнями у ворожбі, нічних перетвореннях в собак, регулярних зустрічах з дияволом і навіть в «заподіянні шкоди королівському флоту шляхом виклику шторму заклинанням».