Шотландія посмертно реабілітує 4 тисячі жінок, яких засудили за чаклунство 300 років тому
20.12.2021
У Шотландії уряд країни підтримав законопроект про реабілітацію страчених за чаклунство жінок в період з 1563 по 1736 рік.
Внесений законопроект передбачає офіційні вибачення від уряду і встановлення пам’ятника жертвам процесів про відьомство, пише видання The Sunday Times.
Ініціатором документа стала королівський адвокат і керівник групи «відьми Шотландії» Клер Мітчелл.
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Процес помилування торкнеться декількох тисяч жінок, повідношення до яких діяв тоді «Закон про чаклунство», згідно якого людей спалювали живцем за звинуваченнями у ворожбі, нічних перетвореннях в собак, регулярних зустрічах з дияволом і навіть в «заподіянні шкоди королівському флоту шляхом виклику шторму заклинанням».
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