В Австралії виявили голуба, який перетнув океан з США

14.01.2021

Гоночний голуб пережив надзвичайний переліт через Тихий океан на 13000 кілометрів – зі Сполучених Штатів в Австралію.

В Австралії місцева влада вважає птицю карантинним ризиком і планує вбити її, пише Associated Press.

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Також повідомляється, що голуб, який прибув в Мельбурн 26 грудня, зник з перегонів в американському штаті Орегон, які проходили 29 жовтня.